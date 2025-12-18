Губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги года в спортивной сфере региона и обозначил стратегические задачи. Об этом написало АБН24 .

Ключевым объектом спортивной инфраструктуры стал кластер «Калужники». В этом году на его площадке прошли значимые мероприятия, среди которых «Кубок Единства», «Кубок космонавтики» и чемпионат страны по теннису на колясках.

Кластер привлекает любителей детского и любительского спорта. Важным шагом стало открытие современного модульного отеля, что повысило комфорт и вместимость комплекса.

В будущем на базе кластера создадут специализированный реабилитационный центр. Это позволит вывести поддержку спортсменов и жителей региона на новый уровень.

Отдельно губернатор отметил успехи в развитии тенниса. Федерация тенниса России включила Калужскую область в число субъектов, активно способствующих популяризации этого вида спорта. Вклад региона был отмечен на национальной премии «Русский Кубок».