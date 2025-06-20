Губернатор Беглов назвал Петербург привлекательной локацией для бизнеса

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума 2025 года губернатор Северной столицы Александр Беглов дал интервью сайту « Вечерний Санкт-Петербург ».

Градоначальник подчеркнул, что реализация президентских мегапроектов в городе происходит быстрыми темпами. Вслед за крупными государственными инвестициями традиционно приходит частный капитал, как это происходило со времен Петра I, добавил Беглов.

«Наш президент переориентировал экономику на национальные интересы. Частный капитал больше не вывозится из страны. Он ищет сферы приложения внутри России», — напомнил губернатор.

Он указал на развитие города как мегаполиса XXI века, назвав его одной из самых привлекательных площадок для предпринимательства.