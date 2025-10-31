Губернатор Артамонов сообщил, что в Липецкой области благоустроят 60 общественных пространств

Активная работа по благоустройству скверов и других общественных территорий идет в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят 60 объектов, среди которых 21 сквер, привел слова чиновника сайт «Государственные новости» .

«В сквере Южном в Задонске горожане попросили в дополнение к баскетбольной и мини-футбольной площадкам сделать больше пешеходных дорожек и детскую игровую зону. Включили в проект — получилось пространство для спорта, отдыха и семейного досуга», — отметил Артамонов.

За последние шесть лет в Липецкой области уже благоустроили более 800 территорий. Глава региона подчеркнул, что при планировании работ учитываются потребности всех горожан.