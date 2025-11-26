Грузовик и КамАЗ стали участниками смертельного ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Один человек погиб в результате ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Авария случилась на 720-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Югры.

По предварительной информации полицейских, 43-летний мужчина за рулем грузовика «МАЗ» не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом, которым управлял 62-летний шофер.

В результате ДТП водитель «МАЗа» скончался на мете от тяжелых травм. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.