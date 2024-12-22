Грузовик Деда Мороза проедет с праздничной программой по улицам Ставрополя

В Ставрополе с 24 по 26 декабря пройдет акция «Новогодний маршрут». В эти дни по улицам города проедет грузовик Деда Мороза, в котором будет организована праздничная программа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Организатором мероприятия выступает мэрия города. Участников ждет выступление вокалистов и актеров.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко отметил, что вход на мероприятие свободный.

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