Грузовик Деда Мороза проедет с праздничной программой по улицам Ставрополя

В Ставрополе с 24 по 26 декабря пройдет акция «Новогодний маршрут». В эти дни по улицам города проедет грузовик Деда Мороза, в котором будет организована праздничная программа. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.
Организатором мероприятия выступает мэрия города. Участников ждет выступление вокалистов и актеров.
Глава Ставрополя Иван Ульянченко отметил, что вход на мероприятие свободный.
«Все это полумеры». Ответственность за взрывы петард в ТЦ призвали ужесточить
Банкомат подожгли в Академгородке в Новосибирске
Свыше тысячи единиц техники задействовали для уборки снега в Подмосковье
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО
Машина сбила съехавшую с горки на ледянке девочку на юго-западе Москвы
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте