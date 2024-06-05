«Грузавтотранс»: молодежь отказывается работать дальнобойщиками из-за других приоритетов в карьере

Председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин объяснил причину нехватки дальнобойщиков в РФ. Профессия включает крайне мало факторов, которые могли бы стимулировать приток молодых кадров, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, в настоящее время молодежь ориентирована на другие приоритеты в карьере. Кроме того, сама специальность предполагает множество трудностей.

«Раньше эта профессия была романтикой, была советская закалка. Сегодня многие из водителей ушли на пенсию, много забрала СВО», — добавил Матягин.

Он отметил, что дальнобойщикам приходится сталкиваться как с физическими, так и с психологическими проблемами.

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