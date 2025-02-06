Группу из 11 человек обвинили в обмане в автосалоне в Оренбурге

Группа из 11 человек организовала преступную схему с целью обмана при покупке авто через автосалон в Оренбурге. Они смогли ввести в заблуждение более сотни человек и заработать на афере более 119 миллионов рублей. Теперь их судьбу решит суд. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, участники группы открыли автосалон и размещали рекламные объявления в СМИ и интернете с указанием заниженных цен на автомобили и низкой процентной ставки по кредитам при их покупке.

Они также принимали денежные средства и автомобили по программе «trade-in» в качестве первого взноса, а затем искусственно завышали цены на автомобили.

Менеджеры автосалона убеждали клиентов, что банк повысил стоимость выбранного транспортного средства, и предлагали альтернативные варианты из имеющегося ассортимента по завышенным ценам, навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредитные условия.

Во время обысков в автосалоне были изъяты компьютеры, электронные носители информации, печати и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Пострадавшими стали жители Оренбургской области и соседних регионов, общий ущерб превысил 119 млн рублей.

Для возмещения ущерба было изъято 55 автомобилей, принадлежащих автосалону. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Оренбурга.