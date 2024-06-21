Грумер Рудич призвала чистить зубы собакам каждый день

Уход за питомцем включает не только кормление и прогулки, но и чистку зубов и тела. Об этом ИА RuNews24 рассказала грумер Ольга Рудич. При этом эксперт отметила, что уход за полостью рта домашнего питомца должен быть систематическим и ежедневным.

От работоспособности зубов зависит качество жизни собаки. Для чистки зубов необходимо приобрести специальную зубную щетку и пасту. Что касается профессиональной чистки, то в нее обычно входит аппаратная чистка, шлифовка, полировка и фторирование зубов, написал «Петербургский дневник».

Питомцам с сердечно-сосудистыми патологиями и индивидуальной непереносимостью препаратов седация при чистке зубов противопоказана, добавила грумер.