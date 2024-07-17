Грозы придут в Петербург 17 июля

Грозы с дождями ожидают жителей Санкт-Петербурга сегодня, 17 июля. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале, сообщило СМИ.

Сейчас в городе установился жаркий и сухой теплый сектор атлантического циклона, приближающегося с запада. Однако ближе к вечеру холодный атмосферный фронт принесет осадки.

По прогнозам синоптика, 17 июля столбики термометров поднимутся до +29 градусов. В четверг, 18 июля, прогнозируется понижение температуры до +24 градусов, отметил Леус.