Грибник Карпов рассказал, что сейчас в лесах Московской области активно начали расти северные опенки

Сейчас во время сбора грибов в лесах Московской области чаще всего можно встретить северные опенки. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал грибник Михаил Карпов.

Иногда этот вид грибов встречается в июле, однако чаще всего они начинают расти в европейской части страны в сентябре. Для северного опенка характерно произрастание на деревьях, чаще — на березах, реже — на елях и осинах. А вот основное время роста галльского опенка приходится на сентябрь, и он формирует более разрозненные колонии, написал сайт kp.ru.

Медовый опенок, по словам грибника, в Подмосковье не растет. Этот гриб относится к южным видам и встречается преимущественно в теплых европейских регионах. Все вышеназванные грибы требуют хорошей тепловой обработки, предпочтительно предварительного отваривания, добавил собеседник издания.