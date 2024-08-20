Грибник Базылев посоветовал брать в лес телефон со скаченными картами

Эксперт по грибам Алексей Базылев поделился с телеканалом «Санкт-Петербург» полезными советами для любителей «тихой охоты».

Для начала он рекомендовал взять с собой мобильный телефон с заранее загруженными картами. Прежде чем войти в лес, стоит отметить точку входа, чтобы легче было ориентироваться. Также важно иметь устройство для бесперебойного питания.

Он отметил, что одеваться нужно в яркую непромокаемую одежду из синтетических материалов. Важно не забыть взять запас воды и небольшой перекус. Если человек принимает какие-либо лекарства, стоит позаботиться о том, чтобы они тоже были с ним. Защита от насекомых также не будет лишней.

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