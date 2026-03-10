Грантовую поддержку молодежи обсудили на оперативном совещании в Новосибирске

В понедельник, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обсуждалось совершенствование системы грантовой поддержки молодежи. Об этом написал сайт atas.info .

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что расширить помощь молодежи можно за счет привлечения различных департаментов и областных министерств, а также участия в новых нацпроектах.

Глава региона призвал глав муниципалитетов активнее включаться в эту работу. Глава регионального департамента молодежной политики Василий Носков напомнил, что для развития молодежных инициатив на базе профильного агентства создали проектный офис. Он помогает преобразовать разрозненные идеи в проектные заявки на гранты, в том числе с использованием средств федерального бюджета.

В прошлом году поддержку получили 40 инициатив молодых активистов, общая сумма грантов составила почти 70 млн рублей. Внимание в первую очередь обращают на масштабные проекты, призванные обеспечить развитие целых муниципальных территорий.