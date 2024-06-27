Графолог Глумова: зажатый почерк свидетельствует о сдержанности человека
Особенности темперамента достаточно неплохо проявляются на письме. О чем говорит зажатость почерка, рассказала графолог Светлана Глумова в беседе с «ТСН24».
По ее словам, данная манера свидетельствует о сдержанности в эмоциях и поведении. Такой человек аккуратно проявляет себя при окружающих.
А вот легкий размашистый почерк указывает на непосредственность и спонтанность. Однако порой это письмо создает впечатление необузданности, пояснила эксперт.
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