Графолог Глумова: зажатый почерк свидетельствует о сдержанности человека

Особенности темперамента достаточно неплохо проявляются на письме. О чем говорит зажатость почерка, рассказала графолог Светлана Глумова в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, данная манера свидетельствует о сдержанности в эмоциях и поведении. Такой человек аккуратно проявляет себя при окружающих.

А вот легкий размашистый почерк указывает на непосредственность и спонтанность. Однако порой это письмо создает впечатление необузданности, пояснила эксперт.