Графолог Глумова: зажатый почерк свидетельствует о сдержанности человека

Особенности темперамента достаточно неплохо проявляются на письме. О чем говорит зажатость почерка, рассказала графолог Светлана Глумова в беседе с «ТСН24».

По ее словам, данная манера свидетельствует о сдержанности в эмоциях и поведении. Такой человек аккуратно проявляет себя при окружающих.

А вот легкий размашистый почерк указывает на непосредственность и спонтанность. Однако порой это письмо создает впечатление необузданности, пояснила эксперт.

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