Градпотенциал новых регионов достиг восьми миллионов квадратных метров | 360°

03 мая 2024, 16:47
Градпотенциал новых регионов достиг восьми миллионов квадратных метров
Градостроительный потенциал новых регионов России составляет около восьми миллионов «квадратов». Об этом на совещании сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.
Реализацию проектов инвестиционного жилищного строительства в новых субъектах сопровождает Минстрой вместе с застройщиками, банками и ППК «Фонд развития территорий». Как отметил Стасишин, новое жилье не может создаваться без земельных участков, инфраструктуры и проектного финансирования. Работа по каждому из пунктов идет ежедневно.
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«Создан „земельный банк“ для целей развития инвестиционного жилищного строительства, который на сегодняшний день включает в себя 308 участков в 19 населенных пунктах общей площадью почти 1900 гектаров с градостроительным потенциалом порядка восьми миллионов квадратных метров», — рассказал замглавы министерства.
Он подчеркнул, что важно внимательно относиться к каждому проекту, чтобы жители получали качественное жилье в срок.
В 2023 году утвердили программу действий по развитию жилищного строительства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, эти субъекты приняли региональные программы действий по развитию строительства. Отделения Росимущества получили уже 79 деклараций по разграничению права собственности на 128 земельных участков. Решения приняли в отношении 62 земельных участков, удалось также заключить 27 договоров аренды с застройщиками.
Режим свободной экономической зоны дополнительно стимулирует воплощение проектов, предоставляя участникам строительства выгодные условия. В Фонд развития территорий поступили обращения инвесторов о реализации проектов на 24 участках. Это, в частности, проект по индивидуальному жилищному строительству 200 коттеджей и проекты по возведению 21 многоэтажки на арендованной земле.
Для ускорения и упрощения процедур получения финансирования застройщиками Минстрой взаимодействует с банками. По итогам совместной работы ЦБ снизил объемы резервирования с 21% до 1% при соблюдении упрощенных требований.
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