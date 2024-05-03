Градпотенциал новых регионов достиг восьми миллионов квадратных метров | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:47 Градпотенциал новых регионов достиг восьми миллионов квадратных метров РИА «Новости»

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Градостроительный потенциал новых регионов России составляет около восьми миллионов «квадратов». Об этом на совещании сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

Реализацию проектов инвестиционного жилищного строительства в новых субъектах сопровождает Минстрой вместе с застройщиками, банками и ППК «Фонд развития территорий». Как отметил Стасишин, новое жилье не может создаваться без земельных участков, инфраструктуры и проектного финансирования. Работа по каждому из пунктов идет ежедневно.

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«Создан „земельный банк“ для целей развития инвестиционного жилищного строительства, который на сегодняшний день включает в себя 308 участков в 19 населенных пунктах общей площадью почти 1900 гектаров с градостроительным потенциалом порядка восьми миллионов квадратных метров», — рассказал замглавы министерства.

Он подчеркнул, что важно внимательно относиться к каждому проекту, чтобы жители получали качественное жилье в срок.

В 2023 году утвердили программу действий по развитию жилищного строительства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, эти субъекты приняли региональные программы действий по развитию строительства. Отделения Росимущества получили уже 79 деклараций по разграничению права собственности на 128 земельных участков. Решения приняли в отношении 62 земельных участков, удалось также заключить 27 договоров аренды с застройщиками.

Режим свободной экономической зоны дополнительно стимулирует воплощение проектов, предоставляя участникам строительства выгодные условия. В Фонд развития территорий поступили обращения инвесторов о реализации проектов на 24 участках. Это, в частности, проект по индивидуальному жилищному строительству 200 коттеджей и проекты по возведению 21 многоэтажки на арендованной земле.

Для ускорения и упрощения процедур получения финансирования застройщиками Минстрой взаимодействует с банками. По итогам совместной работы ЦБ снизил объемы резервирования с 21% до 1% при соблюдении упрощенных требований.