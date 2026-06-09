Градостроитель Зубарик указала на условия строительства частных домов для улучшения демографии

Градостроитель Юлия Зубарик в интервью радио Sputnik поделилась мнением о том, как строительство индивидуальных домов может повлиять на демографическую ситуацию в стране. Она выделила три ключевых условия, при которых индивидуальное жилье может оказать реальное воздействие на демографию.

Первое условие — наличие доступных детских садов и школ в шаговой доступности от частных домов. По мнению эксперта, это важно для того, чтобы родители могли быть уверены в будущем своих детей и не беспокоились о их образовании.

Второе условие — создание коворкингов и мини-офисов в коттеджных поселках. Это позволит родителям работать из дома, особенно в условиях удаленной работы или гибридного графика.

Третье условие — обеспечение качественного высокоскоростного интернета. В настоящее время многие загородные поселки не имеют такого доступа, что ограничивает возможности для работы и образования.

Кроме того, Юлия Зубарик отметила, что современные покупатели хотят получить больше, чем просто дороги, школы и поликлиники. Они заинтересованы в наличии дополнительных удобств, таких как спортивные площадки, фитнес-залы, площадки для выгула собак, зарядки для электромобилей и другие.