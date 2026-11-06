Готовность фиджитал-центра в Подольске достигла 65%

Строительная готовность модульного фиджитал-центра на улице Рабочей в Подольске достигла 65%. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации округа сообщило РИАМО .

Спортивный объект возводят по госпрограмме «Спорт Подмосковья», сдать его в эксплуатацию планируют в текущем году. Внутри здания откроют компьютерный класс и зоны виртуальной реальности, а рядом обустроят футбольное поле, площадки для стритбола и воркаут. Тренажеры оснастят QR-кодами с видеоинструкциями, а анализировать нагрузки поможет искусственный интеллект.

Комплекс строят рядом с жилыми домами и Подольским технико-экономическим колледжем. По решению главы округа Григория Артамонова для школьников и студентов инфраструктура площадки будет бесплатной.