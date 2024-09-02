Гостям фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск «Вечерней Москвы»

На военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который накануне прошел в Москве, гости фестиваля получили спецвыпуск газеты «Москва-877», посвященный Дню города, передала «Вечерняя Москва».

В спецвыпуске читатели смогут познакомиться с главными столичными проектами, которые обещают сделать жизнь в городе еще комфортнее.

Номер удалось выпустить при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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