Гостям фестиваля «Спасская башня» вручили спецвыпуск «Вечерней Москвы»

На военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который накануне прошел в Москве, гости фестиваля получили спецвыпуск газеты «Москва-877», посвященный Дню города, передала «Вечерняя Москва».

В спецвыпуске читатели смогут познакомиться с главными столичными проектами, которые обещают сделать жизнь в городе еще комфортнее.

Номер удалось выпустить при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.