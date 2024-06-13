Гостиница на шесть этажей появится в центре Нижнего Новгорода в 2027 году

В центре Нижнего Новгорода на улице Ульянова появится шестиэтажная гостиница. Как написало НИА «Нижний Новгород», сдача объекта запланирована на 2027 год.

Территория, на которой возведут гостиницу, находится в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» и территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города».

«Застройщик должен получить заключения государственной историко-культурной экспертизы», — отметили в региональном Минграде.

Документацию по планировке территории утвердили приказом от 20 мая 2024 года.

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