Гостиница на шесть этажей появится в центре Нижнего Новгорода в 2027 году

В центре Нижнего Новгорода на улице Ульянова появится шестиэтажная гостиница. Как написало НИА «Нижний Новгород», сдача объекта запланирована на 2027 год.
Территория, на которой возведут гостиницу, находится в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» и территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города».
«Застройщик должен получить заключения государственной историко-культурной экспертизы», — отметили в региональном Минграде.
Документацию по планировке территории утвердили приказом от 20 мая 2024 года.