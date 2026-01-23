Министр Нижегородской области Яковлев связал гостевые дома с развитием внутреннего туризма

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев высказал мнение, что участие регионов в федеральном эксперименте по регулированию деятельности гостевых домов сделает внутренний туризм еще более популярным. Туристам станет доступно больше возможностей для размещения, а местные жители смогут стать частью индустрии гостеприимства, написало ИА «Время Н» .

По сообщению министерства, в 2025 году в первую волну эксперимента вошли 17 регионов страны и федеральная территория «Сириус». С 1 сентября 2026 года к проекту присоединятся еще четыре субъекта России, включая Нижегородскую область.

В рамках эксперимента можно начать официально предоставлять услуги по размещению туристов в частных жилых домах при условии классификации этих объектов. Это позволит вывести значительный сегмент туриндустрии из тени, повысить качество услуг и безопасность для отдыхающих.

«Участие регионов в эксперименте по гостевым домам — дополнительный стимул для развития внутреннего туризма», — пояснил Сергей Яковлев. Он рассчитывает, что проект будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и отдаленных муниципалитетов.

Для легализации бизнеса владельцам гостевых домов в период с 1 сентября до 31 декабря 2026 года необходимо внести сведения о своем объекте в реестр классифицированных средств размещения через портал «Госуслуги». Сделать это можно будет бесплатно.