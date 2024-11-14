Госпиталь для ветеранов войн заявил о планах воссоздать ограду вокруг больницы Святой Евгении в Петербурге

Госпиталь для ветеранов войн заявил о намерении воссоздать ограду вокруг зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные замначальника учреждения по административно-хозяйственной части Сергея Данилова.

Речь идет о комплексе строений, расположенном на Старорусской улице в Центральном районе города. Организация планирует получить целевую субсидию на ремонт от комитета по здравоохранению.

По словам Данилова, весной 2025 года начнется конкурс, направленный на поиск подрядчика для проведения реставрации. Сами работы продлятся в течение последующих двух лет.