Госинспекция Москвы отчиталась о завершении работ по развитию территорий в Мещанском районе

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров сообщил о завершении работ по развитию городских территорий на Суворовской площади. Об этом написала «Москва.ру» .

Специалисты ГИН Москвы провели мониторинг состояния объектов недвижимости в Центральном административном округе и выявили строение, не соответствующее критериям содержания городских земельных ресурсов.

«Одноэтажная нежилая постройка площадью 216 квадратных метров располагалась по адресу: Суворовская площадь, дом 2, строение 111. В связи с длительным отсутствием эксплуатации, а также наличием угрозы жизни и здоровью граждан, была утверждена дорожная карта по ее демонтажу», — отметил Бобров.

Сейчас заброшенное строение ликвидировано, участок приведен в надлежащее санитарное состояние. Эти меры соответствуют задачам по рациональному использованию городского пространства и обеспечению безопасности.