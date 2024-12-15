Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

ГД на следующей неделе рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

На следующей неделе Государственная дума рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей от табака, кальянов и вейпов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, эти изделия негативно влияют на здоровье молодого поколения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Парламентарий напомнил, что инициативы предлагают ужесточить ответственность за продажу никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, сырья для производства и устройств для потребления.

«За эти правонарушения административные штрафы увеличиваются в несколько раз — до двух миллионов рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае повторного нарушения, 10 декабря закон приняли в первом чтении», — написал Володин.

Ранее стоматолог Алексей Сошников предупредил, что вейп может спровоцировать появление микротрещин в эмали зубов.