Горнолыжный комплекс «Волжский» открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие нового круглогодичного горнолыжного комплекса «Волжский». Он расположен в районе Гребного канала, между трамплинным комплексом и парком «Победы», сообщил сайт « Время Н ».

В первый день работы спортивного объекта все желающие могли попробовать себя в джиббинге — скольжении на доске по различным поверхностям с выполнением акробатических трюков.

На открытии комплекса побывал легенда российского сноубординга Денис Бонус, который высоко оценил новое пространство.

Как отметили организаторы, в дальнейшем «Волжский» собираются расширить.