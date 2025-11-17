Горнолыжный комплекс «Волжский» открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие нового круглогодичного горнолыжного комплекса «Волжский». Он расположен в районе Гребного канала, между трамплинным комплексом и парком «Победы», сообщил сайт «Время Н».
В первый день работы спортивного объекта все желающие могли попробовать себя в джиббинге — скольжении на доске по различным поверхностям с выполнением акробатических трюков.
На открытии комплекса побывал легенда российского сноубординга Денис Бонус, который высоко оценил новое пространство.
Как отметили организаторы, в дальнейшем «Волжский» собираются расширить.
