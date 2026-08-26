Гормональные колебания перед менструацией назвали одной из причин отеков

Отеки у женщин могут возникать по разным причинам, не всегда связанным с жарой или избытком соли в рационе. «СтальМедиа» выяснило основные факторы, которые могут вызывать задержку жидкости в организме.

Одной из причин отеков могут быть гормональные колебания перед менструацией. Во второй половине цикла изменение уровня эстрогенов и прогестерона влияет на водно-солевой обмен и повышает проницаемость сосудистой стенки. Это приводит к задержке жидкости в тканях, особенно на лице, пальцах рук и ногах.

Также отеки могут быть связаны с дефицитом магния. Этот микроэлемент участвует в регуляции тонуса сосудов и выведении жидкости. Его нехватка может проявляться не только судорогами, но и склонностью к отекам, усталостью и раздражительностью. Хорошими источниками магния являются тыквенные семечки, миндаль, кешью, шпинат, гречка и темный шоколад.

Некоторые лекарства также могут вызывать отеки. К ним относятся комбинированные гормональные контрацептивы, некоторые средства от давления, нестероидные противовоспалительные препараты и кортикостероиды. Если отеки появились после начала приема нового лекарства, об этом стоит сообщить врачу.

Еще одной причиной отеков может быть хроническая венозная недостаточность. При ослаблении клапанов вен кровь хуже поднимается от ног к сердцу, и жидкость пропотевает в ткани. Женщины сталкиваются с этой проблемой чаще из-за беременностей, гормональных особенностей и ношения каблуков.

Также отеки могут быть связаны со снижением функции щитовидной железы, идиопатическими отеками (задержка жидкости без явных заболеваний сердца, почек или печени) и избытком соли в сочетании с малоподвижным образом жизни.

Если отеки появляются регулярно, усиливаются или сопровождаются одышкой, сильной усталостью или повышением давления, необходимо обратиться к врачу.