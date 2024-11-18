Горьковское шоссе и Вознесенский тракт в Казани откроют до конца года

Власти Казани планируют провести открытие Горьковского шоссе и Вознесенского тракта до конца текущего года. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Игоря Куляжева.

По его словам, работы в настоящий момент уже находятся в завершающей стадии. В частности, подрядчик расширил дорожное полотно Горьковского шоссе до шести полос. Кроме него, на нем появилась велосипедная дорожка протяженностью 14 километров.

В настоящее время заканчивают работы по обустройству наземных пешеходных переходов. А на Вознесенском тракте организовали дорогу-дублер и обновили 7,5 километра дорожного полотна.