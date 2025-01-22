Горбаченко: рабочая группа в Госдуме будет контролировать контент в видеоиграх

Известный российский эксперт в области киберспорта и директор межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко в беседе с радио «КП» прокомментировал создание рабочей группы в Госдуме, задачей которой станет контроль за деструктивным контентом в видеоиграх.

Он уточнил, что речь идет не о тотальном запрете игр, а о введении соответствующей маркировки для игр, содержащих нежелательный контент. Горбаченко отметил, что таких игр сравнительно мало, и в целом большинство из них несут положительный заряд. Однако он признал возможность попадания под категорию деструктивного контента прямых призывов к асоциальному поведению и нарушению закона. Например, если игра открыто пропагандирует курение или употребление наркотиков, это может рассматриваться как деструктивное влияние.

Эксперт также напомнил, что наряду с действующей в России системой возрастной маркировки видеоигр, в прошлом году были введены две дополнительные системы классификации. На данный момент они носят добровольный характер, но уже активно применяются издателями.