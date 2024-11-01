Голосование за звание лучшего народного участкового стартовало в России

По все России стартовал XIV Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2024». Об этом сообщил KP.RU.
Голосование, в котором россияне смогут выбрать самого лучшего участкового будут проводить на протяжении 10 дней: с 1 по 10 ноября.
Отмечается, что всего в службе участковых задействованы 47 тысяч полицейских. От каждого региона выбирут лучшего, который и побертся за финальный приз. Тот участковый, чей рейтинг народного доверия будет выше всех, получит УАЗ «Патриот» и переходящую бронзовую статуэтку.
Главы Люберец провел встречу с жителями в ЖК «1-й Лермонтовский»
Путепровод рядом с платформой Быково в Раменском откроют к концу 2024 года
Руководитель театра в Лобне принял участие в заседании общественного совета
Фейк: в курской многоэтажке упал лифт
Фотовыставка о работе Следственного комитета России открылась в Лобне
Ремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске вышел на финишную прямую
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте