Голосование за звание лучшего народного участкового стартовало в России

По все России стартовал XIV Всероссийский конкурс «Народный участковый — 2024». Об этом сообщил KP.RU .

Голосование, в котором россияне смогут выбрать самого лучшего участкового будут проводить на протяжении 10 дней: с 1 по 10 ноября.

Отмечается, что всего в службе участковых задействованы 47 тысяч полицейских. От каждого региона выбирут лучшего, который и побертся за финальный приз. Тот участковый, чей рейтинг народного доверия будет выше всех, получит УАЗ «Патриот» и переходящую бронзовую статуэтку.