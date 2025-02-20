Globo: «Зенит» согласовал трансфер Ду Кейроса в бразильский «Ресифи Спорт»

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит», полузащитник Ду Кейрос, в ближайшее время покинет команду. Для молодого бразильца нашли новую команду. Об этом написал сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на материал Globo.

По опубликованной информации, «сине-бело-голубые» отдадут игрока в аренду в бразильский клуб «Ресифи Спорт». Представители клубов уже договорились об основных условиях трансфера, сейчас обсуждаются последние детали перехода.

Планируется, что аренда Ду Кейроса будет длиться до конца 2025 года. После завершения срока контракта у «Ресифи Спорт» будет возможность выкупить игрока.