Главред «За рулем» Кадаков: низкий спрос на электромобили в РФ обусловлен их высокой стоимостью

Продажи электромобилей в России выросли на 27% за последний год, однако эксперты отмечают ряд проблем, мешающих их широкому распространению. Несмотря на увеличение числа покупок, доля электромобилей на рынке составляет всего 1,16%. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с kp.ru.
Основной причиной низкого спроса является высокая стоимость электромобилей, которые на 40% дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания. Утилизационный сбор также повлиял на снижение интереса покупателей.
Лидером продаж стал китайский Zeekr, но его модели доступны далеко не всем из-за цены свыше шести миллионов рублей. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.
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