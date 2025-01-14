Главред «За рулем» Кадаков: низкий спрос на электромобили в РФ обусловлен их высокой стоимостью

Продажи электромобилей в России выросли на 27% за последний год, однако эксперты отмечают ряд проблем, мешающих их широкому распространению. Несмотря на увеличение числа покупок, доля электромобилей на рынке составляет всего 1,16%. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с kp.ru .

Основной причиной низкого спроса является высокая стоимость электромобилей, которые на 40% дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания. Утилизационный сбор также повлиял на снижение интереса покупателей.

Лидером продаж стал китайский Zeekr, но его модели доступны далеко не всем из-за цены свыше шести миллионов рублей. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.