Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американские власти не склонны признавать и решать свои внутренние проблемы, и что в стране установился тоталитарный режим, который ограничивает свободу слова. Об этом она сообщила KP.RU .

Она привела пример из советских времен, когда в Праге существовал центр, который «глушил» сигналы с Запада. Симоньян упомянула известную фразу: «То, что нам рассказывали о коммунизме, оказалось ложью, в то время как-то, что говорили о капитализме, в действительности произошло».

По ее словам, в США установлен тоталитарный режим и отсутствует свободное выражение мнений, а власти не готовятся признавать и решать свои истинные проблемы. Все это оказалось правдой, с этим уже не поспоришь, подытожила Симоньян.