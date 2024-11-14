Главред RT Симоньян: YouTube влияет на россиян сильнее, чем западные СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала большое интервью газете « Ведомости ». В ходе беседы она рассказала, какая иностранная платформа серьезно воздействует на мышление россиян.

По словам главного редактора RT, на российскую аудиторию колоссально влияют структуры, которые не принято называть средствами массовой информации.

«Хотя на самом деле это, конечно, именно СМИ. Я имею в виду YouTube и вообще Google как таковой, „Википедию“ и прочее», — пояснила Симоньян.

Она призвала обезопасить информационное пространство в РФ от вредоносного контента. Главред также напомнила о разработке альтернативных видеосервисов, например RUTUBE.