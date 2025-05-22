Главред RT Симоньян получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян получила от президента России Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.
Журналистка выразила искреннюю благодарность российскому лидеру за высокую оценку ее работы и отметила, что хотела бы разделить награду с гражданами России, которые выполняют свой долг с той же самоотдачей и любовью к родине.
«Вам, Владимир Владимирович, в очередной раз хотела бы сказать спасибо за эту великую честь, за эту неизбывную радость служить своей Родине, за эту возможность. Служу России!» — добавила Симоньян.
Также в рамках мероприятия Путин наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного главу МИД России Сергея Лаврова.