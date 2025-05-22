Главред RT Симоньян получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Журналистка выразила искреннюю благодарность российскому лидеру за высокую оценку ее работы и отметила, что хотела бы разделить награду с гражданами России, которые выполняют свой долг с той же самоотдачей и любовью к родине.

«Вам, Владимир Владимирович, в очередной раз хотела бы сказать спасибо за эту великую честь, за эту неизбывную радость служить своей Родине, за эту возможность. Служу России!» — добавила Симоньян.

Также в рамках мероприятия Путин наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного главу МИД России Сергея Лаврова.