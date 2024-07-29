Главред RT Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении на нее

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за их усилия после того, как СК завершил расследование дела в отношении членов террористической группировки.

Ее участники собирались совершить на нее покушение по заданию СБУ.

«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — отметила Маргарита Симоньян в Telegram.

Напомним, задержания подозреваемых проходили в середине июля прошлого года в столице и Рязанской области. Во время следствия задержанные подтвердили подготовку покушений.

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте