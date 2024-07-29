Главред RT Симоньян поблагодарила правоохранителей за расследование дела о покушении на нее
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за их усилия после того, как СК завершил расследование дела в отношении членов террористической группировки.
Ее участники собирались совершить на нее покушение по заданию СБУ.
«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», — отметила Маргарита Симоньян в Telegram.
Напомним, задержания подозреваемых проходили в середине июля прошлого года в столице и Рязанской области. Во время следствия задержанные подтвердили подготовку покушений.
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