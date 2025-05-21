Главред News.ru Сабурова напомнила о важности качественной SEO-оптимизации статей

Участники заседания комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров обсудили адаптацию медиастратегий в 2025 году. Главный редактор News.ru Ольга Сабурова подтвердила важность качественной SEO-оптимизации статей для привлечения аудитории в условиях растущей конкуренции с Дзен-платформами.
«При грамотном подходе любая новость даже с небольшим инфоповодом принесет просмотры. Но для этого по-прежнему важна SEO-оптимизация, в которую нужно вкладываться», — подчеркнула Сабурова.
Эксперты отметили, что современные алгоритмы поисковиков диктуют новые подходы к созданию контента. Несмотря на возможности искусственного интеллекта, журналисты сохраняют ключевую роль в создании качественного материала, умеющего выстраивать доверие с источниками и аналитически мыслить.
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