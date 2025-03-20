Главный редактор Mash Новиков сообщил о запуске спортивного таблоида

Спортивный таблоид Mash на спорте будет отличаться от других спортивных медиа. Он сосредоточен не на сухих фактах и статистике, а на эмоциях, инсайдах и закулисных историях. Главный редактор Mash Евгений Новиков подчеркнул, что цель проекта — делать спортивное медиа для всех, а не только для преданных фанатов, сообщил Life .

По данным Mediascope, 89% жителей России в возрасте 12–64 лет следят за спортивными событиями, но большинство спортивных изданий по-прежнему ориентированы лишь на узкую аудиторию. Mash на спорте планирует сломать этот стереотип.

Рубрики нового медиа будут разнообразными: новости с авторским взглядом, финансовые аспекты спорта, обсуждение реакций на громкие события, разборы резонансных ситуаций, истории о великих матчах и рекордах, эксклюзивные материалы и интервью.