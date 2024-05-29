Главный художник «Мурзилки» Холендро рассказала, что восприятие детьми журнала не изменилось за полвека

Наталия Холендро уже 53 года несет ответственность за то, каким будет оформление журнала «Мурзилка». О том, как его воспринимают дети, она рассказала «Российской газете» .

Наталию Холендро пригласили в журнал, после того, как его сотрудники увидели ее дипломный проект. Она рисовала иллюстрации к сказке «Дракон» Евгения Шварца.

«Дети, как и раньше, прежде всего считают Мурзилку своим другом и путеводителем в мир новых познаний. Они рады ему всегда», — отметила Холендро.

Как добавил RT, художница оказалась в журнале по приглашению известного писателя Анатолия Митяева.