Главный Дед Мороз из Великого Устюга дал рекомендации россиянам по проведению новогодних каникул. В интервью Life.ru он подчеркнул, что двухнедельный отдых — это уникальная возможность провести время с пользой и избежать сценария «диван — салат — телевизор».

По мнению Деда Мороза, длинные выходные предоставляют шанс перезагрузиться и наполнить зиму приятными впечатлениями, а не лишними килограммами.

«Две недели — прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно», — отметил он в интервью.

Дед Мороз подчеркнул важность баланса между отдыхом и активностью в зимние праздники. Он посоветовал больше гулять, дышать свежим воздухом и играть с детьми, чтобы каникулы не превратились в марафон застолий.

Тем, кто ищет идеи для отдыха, Главный Дед Мороз предложил посетить его сказочную вотчину под Великим Устюгом, где, по его словам, можно по-настоящему ощутить дух зимы.