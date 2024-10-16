ГЛАВНАЯ СТРАНИЦАОТКРЫТОЕ ВЕДОМСТВОНОВОСТИ ГЛАВА ФАС: ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ

Речь идет о реализации Указа Президента России от 07.05.2024 № 309. ФАС России совместно с Минстроем и Минэкономразвития России разрабатывают долгосрочную программу по строительству, реконструкции и ремонту систем ЖКХ с общим объемом финансирования 4,5 трлн рублей до 2030 года.

Отдельное внимание служба уделяет сфере обращения с ТКО. ФАС России выявила нарушения при установлении тарифов в 23 регионах, 1,3 млрд рублей уже исключено из тарифов после вмешательства службы, еще 4 млрд рублей подлежат исключению. В результате этой работы в ряде регионов тарифы на обращение с ТКО снизились, а в некоторых субъектах удалось снизить регуляторный долг перед региональным оператором, что позволит сдержать рост тарифа в последующие годы.

Говоря об отрасли электроэнергетики глава ведомства отметил, что в текущем году полноценно заработал механизм регуляторных соглашений. Этот инструмент позволяет урегулировать отдельные разногласия между РЭКами и сетевыми компаниями, настроить долгосрочные тарифы и сформировать предпосылки для возврата накопленного регуляторного долга. До конца года ФАС России ожидает принятия не менее 20 таких соглашений.

Помимо прочего, Максим Шаскольский затронул в своем докладе вопросы эталонного метода определения затрат в электросетевом комплексе, внедрения дифференцированных по объемам потребления тарифов и предельных показателей удельного расхода топлива.