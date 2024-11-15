Глава ВЦИОМа Федоров: на прямой линии с Путиным скорее всего будут вопросы про СВО и отношения России с США

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с «Абзацем» рассказал, какие вопросы предположительно будут задавать россияне на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.

Собеседник считает, что будет много вопросов про СВО, а также о положении нашей страны в мире в общем.

«Об отношениях [России] с Америкой. Думаю, большую долю займут вопросы мирной жизни, связанные с инфляцией, со ставками по кредитам, с доступностью жилья», — сообщил Федоров.

Россияне будут задавать вопросы о качестве здравоохранения и об образовании, а также о мерах поддержки многодетных семей.