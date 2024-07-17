Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что россияне интересуются покушением на Трампа

Россияне проявляют значительный интерес к новостям о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом радио Sputnik рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он объяснил, что в ближайшие дни планируют опубликовать результаты опроса на эту тему. Несмотря на то, что летом обычно наблюдается снижение интереса к общественно-политическим событиям, есть события, которые невозможно игнорировать. Одним из таких событий стало покушение на Трампа.

«Нашим соотечественникам американские выборы не очень интересны в последнее время, это связано с тем, что вера в то, что любой из кандидатов изменит радикально курс и остановит медленное и неуклонное сползание к большой войне, эта вера очень низкая», — заявил глава ВЦИОМ.

Он добавил, что на покушение тем временем всколыхнуло волну общественного интереса.