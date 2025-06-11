Глава ВС Хакасии Сокол раскритиковал чиновников за зависимость от сырьевой экономики

Председатель Верховного совета Хакасии раскритиковал руководство региона за потерю потенциальных инвестиций и зависимость от сырьевой экономики. Об этом сообщили « Государственные новости ».

По словам спикера, республика похожа на корабль без компаса, которому нужны действенные решения, а не отчеты о мнимых успехах. Сокол указал, что местные власти могли бы сосредоточиться на направлениях, которые действительно контролируют, таких как торговля, лесная промышленность, сельское хозяйство и туризм.

Как отметил глава ВС, чиновники упустили возможность привлечения крупных вложений, например от компании Wildberries, планирующей строительство логистического центра с несколькими тысячами рабочих мест.