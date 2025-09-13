Глава ВС Хакасии Сокол обсудил демографическую ситуацию с омбудсменом Ауль

Председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол встретился с уполномоченным по правам ребенка Ириной Ауль для обсуждения вопросов, связанных с проблемами детского благополучия, требующими немедленного реагирования. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Одним из центральных пунктов разговора стало обсуждение демографической ситуации в регионе. Участники встречи констатировали падение уровня рождаемости, особенно ярко выраженное в сельских районах, что вызывает потребность в усилении продвижения семейных традиций и ценностей.

Отдельное внимание уделили состоянию психологической поддержки несовершеннолетних и их родителей. Ауль подчеркнула, что консультативная помощь требуется не только в критические моменты, но и после устранения острых ситуаций.