Глава Владимирской области Авдеев указал на положительную динамику в решении демографических вопросов

Владимирская область успешно решает демографические задачи благодаря продуманной региональной стратегии. Губернатор Александр Авдеев рассказал о деталях программы, назвав ее ключом к успеху. Об этом сообщило « АБН24 ».

Власти утвердили комплекс мер, направленный на поддержку как многодетных семей, так и пар, которые только планируют завести детей.

«Программа включает в себя комплекс мер поддержки в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты», — отметил глава региона.

Особое внимание он уделил увеличению числа многодетных семей. За последние пять лет их количество выросло на 36,1% — с 13,5 до 18,3 тысячи, добавили «Государственные новости».