Глава ЦПК Харламов: предел нахождения человека в космосе еще не достигнут

Максимального количества дней, которое один космонавт может провести в межпланетном пространстве без превышения предела облучения, еще не удалось достигнуть. Об этом рассказал начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Максим Харламов в беседе со «Звездой».

По его словам, накопленную радиацию считают медицинские специалисты. Если она теоретически превысит допустимые нормы, то тогда космонавту могут запретить выполнение космических полетов. Пока такого предела не достигалось.

Харламов напомнил, что российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по длительности космических полетов. Однако и этот рекорд — не предел пребывания в космосе.