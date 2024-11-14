Глава ЦОДД Кузьмин анонсировал строительство еще одной кольцевой развязки в Белгороде

Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Белгорода Денис Кузьмин, выступая на собрании совета при региональном минтрансе, рассказал о строительстве еще одной кольцевой развязки в административном центре. Об этом сообщил « Бел.ru ».

Новый объект появится на пересечении улиц Белгородского полка и Октябрьской. Там же разместят 50 парковочных мест, пять из которых будут предназначены для инвалидов.

По словам Кузьмина, инициативу не сразу удалось согласовать с Госавтоинспекцией. Правоохранители потребовали установку светофора и парковки под углом. Однако впоследствии получилось доказать, что «кольцо» с данным трафиком более выгодно.