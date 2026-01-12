Глава Тюменского муниципального округа Ольга Зимина поделилась планами развития региона

Тюменский округ привлекает все больше жителей благодаря высокому уровню жизни и возможностям трудоустройства. Глава Тюменского муниципального округа Ольга Зимина поделилась планами развития и инициативами, направленными на улучшение качества жизни населения в беседе с «ФедералПресс» .

Рост населения и развитие агломерации

За последние пять лет в Тюменский округ прибыло более 15 тысяч трудоспособных граждан, что составляет прирост в 23%. Активно растет и детское население: за тот же период оно увеличилось на 17%.

Тюменская агломерация способствует развитию муниципалитета. Она объединяет округа общими инженерными сетями и транспортной инфраструктурой. «Границы между нашими муниципалитетами подчас видны только на картах», — отметила Ольга Зимина.

Развитие инфраструктуры

С 2015 года население Тюменского округа увеличилось более чем на 30 тысяч человек. Развитие инфраструктуры идет в ногу с ростом населения, но требует адаптации планов строительства социальных объектов.

В 2025 году в поселке Московский построен новый корпус школы на 1100 учеников. Началось строительство новых школьных зданий в Мальково и Винзилях. Приоритетным становится строительство детских садов и школ у застройщиков жилых комплексов.

Обеспечение качественной питьевой водой

На всей территории Тюменского округа потребность в электроснабжении обеспечена на 100%. Газоснабжение осуществляется в рамках догазификации. Поставщиком питьевой холодной воды является ООО «Тюмень Водоканал».

Предприятие реализует планы по повышению качества питьевой воды на период 2020–2028 годов. В селах и деревнях реализованы мероприятия по переключению на централизованное водоснабжение от города Тюмени и внедрению локальных систем очистки скважинной воды.

Капремонт дорог

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе составляет 1622 км, из них 558 км находятся в ненормативном состоянии. Наиболее приоритетными объектами, требующими строительства и капитального ремонта, являются подъезд к автомобильной дороге федерального значения Екатеринбург — Тюмень на территории деревни Дударева, капитальный ремонт дороги от ФАД Р-351 Тюмень — Екатеринбург до улицы Радужной села Успенка и капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Бурлаки в поселке Московский.