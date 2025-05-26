Глава свадебного салона Лейбман посоветовала невестам лаконичные платья

Близится свадебный сезон, и пришло время подумать о выборе идеального наряда для невесты. Руководитель свадебного агентства Leybman Wedding Евгения Лейбман посоветовала следовать тенденциям минимализма и простоты, сообщила радиостанция Sputnik .

По ее словам, сегодня предпочтение отдается лаконичности, строгости и выделяющимся деталям образа. Специалист рекомендовала обратить внимание на фату.

«Сейчас фата в тренде. Этот красивый аксессуар используется чаще всего на выездную церемонию и для фотосессии. Но как деталь одежды фата совершенно неудобна, потому что только ленивый не наступит на нее», — рассказала эксперт.

Кроме того, особую популярность приобретают наряды с американской проймой, открывающей плечи и спину, визуально вытягивая фигуру. Что касается обуви, то важно соблюдать гармонию цвета с нарядом, добавила Лейбман.