Глава Superjob Захаров рассказал, что в стране по-прежнему сохраняется дефицит кадров

Главная проблема — острая нехватка рабочей силы, которая привела к увеличению конкуренции работодателей за ценные кадры. Компании вынуждены прилагать особые усилия для удержания сотрудников, внедряя бонусы и льготы, такие как страхование, компенсация расходов на образование и оплату проезда.

Второй ключевой тренд — дисбаланс на рынке труда. Наиболее остро дефицит кадров ощущается в промышленности и IT-секторе, а также в сфере услуг, особенно среди инженеров и технических профессий. Эта тенденция продлится ближайшие годы, поскольку поколение рожденных в 1990-е годы еще не вошло в активную фазу трудовой деятельности, а военные события и пандемия COVID-19 привели к утрате большого числа трудоспособных граждан.

Положительную динамику покажет сфера услуг, где зарплаты вырастут, но в большей мере это коснется ведущих позиций. Зарплаты руководителей и менеджеров высшего звена могут достигать 700 тысяч рублей ежемесячно, тогда как обычные рабочие должности останутся сравнительно скромно оплачиваемыми.