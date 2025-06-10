Глава Superjob Захаров назвал рост просроченной задолженности по зарплате статистической погрешностью

Президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров в беседе с Национально Службой Новостей прокомментировал данные Росстата о рекордных просрочках выплат работникам, достигших почти 1,5 миллиарда рублей.
Эксперт указал, что данная цифра несущественна относительно общего объема фонда оплаты труда крупных предприятий страны.
«1,5 миллиарда в масштабах нашей экономики — вообще ни о чем. Цифра на уровне погрешности», — заявил Захаров.
Наиболее уязвимой оказалась строительная отрасль, где снизились объемы продаж недвижимости из-за высоких ипотечных ставок. Специалист подчеркнул, что ситуация находится под контролем государства и существенных рисков не несет.
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