Глава Superjob Захаров назвал рост просроченной задолженности по зарплате статистической погрешностью

Президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров в беседе с Национально Службой Новостей прокомментировал данные Росстата о рекордных просрочках выплат работникам, достигших почти 1,5 миллиарда рублей.

Эксперт указал, что данная цифра несущественна относительно общего объема фонда оплаты труда крупных предприятий страны.

«1,5 миллиарда в масштабах нашей экономики — вообще ни о чем. Цифра на уровне погрешности», — заявил Захаров.

Наиболее уязвимой оказалась строительная отрасль, где снизились объемы продаж недвижимости из-за высоких ипотечных ставок. Специалист подчеркнул, что ситуация находится под контролем государства и существенных рисков не несет.