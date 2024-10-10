Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости вернуть оценку за поведение

В частности, речь шла о возвращении оценки за поведени. По его словам, «неудовлетворительно» — это не просто запись в электронном журнале. Это целая процедура, включающая вызов родителей, беседы, замечания и выговоры. И после этого следует выставление неудовлетворительной оценки.

В том числе, это может привести к тому, что ученика не допустят к переходу в следующий класс, а девятиклассников или одиннадцатиклассников могут не разрешить сдавать ОГЭ или ЕГЭ.